PPTA: Perpetua Resources Corp
16.99 USD 0.07 (0.41%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PPTA de hoy ha cambiado un 0.41%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.81, mientras que el máximo ha alcanzado 17.65.
Rango diario
16.81 17.65
Rango anual
7.81 19.74
- Cierres anteriores
- 16.92
- Open
- 16.88
- Bid
- 16.99
- Ask
- 17.29
- Low
- 16.81
- High
- 17.65
- Volumen
- 5.859 K
- Cambio diario
- 0.41%
- Cambio mensual
- -10.48%
- Cambio a 6 meses
- 61.35%
- Cambio anual
- 74.61%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B