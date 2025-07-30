Moedas / PPG
PPG: PPG Industries Inc
108.13 USD 0.21 (0.19%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PPG para hoje mudou para -0.19%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 107.62 e o mais alto foi 111.57.
Veja a dinâmica do par de moedas PPG Industries Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PPG Notícias
Faixa diária
107.62 111.57
Faixa anual
90.25 133.44
- Fechamento anterior
- 108.34
- Open
- 108.68
- Bid
- 108.13
- Ask
- 108.43
- Low
- 107.62
- High
- 111.57
- Volume
- 2.936 K
- Mudança diária
- -0.19%
- Mudança mensal
- -1.30%
- Mudança de 6 meses
- -1.11%
- Mudança anual
- -18.80%
