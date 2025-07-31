クォートセクション
PPG: PPG Industries Inc

109.06 USD 0.93 (0.86%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PPGの今日の為替レートは、0.86%変化しました。日中、通貨は1あたり107.99の安値と109.23の高値で取引されました。

PPG Industries Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
107.99 109.23
1年のレンジ
90.25 133.44
以前の終値
108.13
始値
109.03
買値
109.06
買値
109.36
安値
107.99
高値
109.23
出来高
3.143 K
1日の変化
0.86%
1ヶ月の変化
-0.45%
6ヶ月の変化
-0.26%
1年の変化
-18.10%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K