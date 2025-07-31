通貨 / PPG
PPG: PPG Industries Inc
109.06 USD 0.93 (0.86%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PPGの今日の為替レートは、0.86%変化しました。日中、通貨は1あたり107.99の安値と109.23の高値で取引されました。
PPG Industries Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PPG News
1日のレンジ
107.99 109.23
1年のレンジ
90.25 133.44
- 以前の終値
- 108.13
- 始値
- 109.03
- 買値
- 109.06
- 買値
- 109.36
- 安値
- 107.99
- 高値
- 109.23
- 出来高
- 3.143 K
- 1日の変化
- 0.86%
- 1ヶ月の変化
- -0.45%
- 6ヶ月の変化
- -0.26%
- 1年の変化
- -18.10%
