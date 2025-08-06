Devises / PPG
PPG: PPG Industries Inc
109.42 USD 0.36 (0.33%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PPG a changé de 0.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 108.31 et à un maximum de 110.48.
Suivez la dynamique PPG Industries Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
108.31 110.48
Range Annuel
90.25 133.44
- Clôture Précédente
- 109.06
- Ouverture
- 110.38
- Bid
- 109.42
- Ask
- 109.72
- Plus Bas
- 108.31
- Plus Haut
- 110.48
- Volume
- 4.166 K
- Changement quotidien
- 0.33%
- Changement Mensuel
- -0.12%
- Changement à 6 Mois
- 0.07%
- Changement Annuel
- -17.83%
20 septembre, samedi