CotationsSections
Devises / PPG
Retour à Actions

PPG: PPG Industries Inc

109.42 USD 0.36 (0.33%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PPG a changé de 0.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 108.31 et à un maximum de 110.48.

Suivez la dynamique PPG Industries Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PPG Nouvelles

Range quotidien
108.31 110.48
Range Annuel
90.25 133.44
Clôture Précédente
109.06
Ouverture
110.38
Bid
109.42
Ask
109.72
Plus Bas
108.31
Plus Haut
110.48
Volume
4.166 K
Changement quotidien
0.33%
Changement Mensuel
-0.12%
Changement à 6 Mois
0.07%
Changement Annuel
-17.83%
20 septembre, samedi