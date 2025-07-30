Валюты / PPG
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PPG: PPG Industries Inc
108.34 USD 1.13 (1.03%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PPG за сегодня изменился на -1.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 107.91, а максимальная — 109.91.
Следите за динамикой PPG Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PPG
- PPG Launches VELOCITY Refinish System Built for Durability
- PPG Industries (PPG) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- Celanese (CE) Up 8.4% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Dividend Kings: 2 Ideal Buys In 25 “Safer” Of 56 September Dogs
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Why Is PPG Industries (PPG) Up 5.5% Since Last Earnings Report?
- Best Dividend Aristocrats For September 2025
- 69 August Aristocrats: Hormel Now 1 Of 2 Hot Dogs
- This is Why PPG Industries (PPG) is a Great Dividend Stock
- Best Dividend Kings: August 2025
- ECVT or PPG: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- BMO Capital reiterates Outperform rating on PPG Industries stock
- IFF Launches POWERFRESH ACE 2000 to Enhance Bread Sustainability
- PPG Gains on Cost Actions and Acquisitions Amid Demand Softness
- PPG Enters Distributor Partnership With GPA for Teslin Substrates
- PPG appoints Joe Gette as new general counsel effective January 2026
- August Dividend Kings: 3 Ideal Buys In 25 'Safer' Of 50 Dogs
- PPG Industries (PPG) Could Be a Great Choice
- 16 Upcoming Dividend Increases Including 2 Kings
- Bernstein SocGen raises PPG Industries stock price target to $140
- International Flavors Q2 Earnings Beat Estimates, Sales Dip Y/Y
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 3
- BMO Capital lowers PPG Industries stock price target to $130
- PPG Industries' Q2 Earnings Meet, Revenues Surpass Estimates
Дневной диапазон
107.91 109.91
Годовой диапазон
90.25 133.44
- Предыдущее закрытие
- 109.47
- Open
- 109.43
- Bid
- 108.34
- Ask
- 108.64
- Low
- 107.91
- High
- 109.91
- Объем
- 1.548 K
- Дневное изменение
- -1.03%
- Месячное изменение
- -1.10%
- 6-месячное изменение
- -0.91%
- Годовое изменение
- -18.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.