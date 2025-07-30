КотировкиРазделы
PPG
PPG: PPG Industries Inc

108.34 USD 1.13 (1.03%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PPG за сегодня изменился на -1.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 107.91, а максимальная — 109.91.

Следите за динамикой PPG Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
107.91 109.91
Годовой диапазон
90.25 133.44
Предыдущее закрытие
109.47
Open
109.43
Bid
108.34
Ask
108.64
Low
107.91
High
109.91
Объем
1.548 K
Дневное изменение
-1.03%
Месячное изменение
-1.10%
6-месячное изменение
-0.91%
Годовое изменение
-18.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.