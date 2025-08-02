KurseKategorien
PPG: PPG Industries Inc

109.06 USD 0.93 (0.86%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PPG hat sich für heute um 0.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 107.99 bis zu einem Hoch von 109.23 gehandelt.

Verfolgen Sie die PPG Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
107.99 109.23
Jahresspanne
90.25 133.44
Vorheriger Schlusskurs
108.13
Eröffnung
109.03
Bid
109.06
Ask
109.36
Tief
107.99
Hoch
109.23
Volumen
3.143 K
Tagesänderung
0.86%
Monatsänderung
-0.45%
6-Monatsänderung
-0.26%
Jahresänderung
-18.10%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K