PPG: PPG Industries Inc
109.06 USD 0.93 (0.86%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PPG hat sich für heute um 0.86% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 107.99 bis zu einem Hoch von 109.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die PPG Industries Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
107.99 109.23
Jahresspanne
90.25 133.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 108.13
- Eröffnung
- 109.03
- Bid
- 109.06
- Ask
- 109.36
- Tief
- 107.99
- Hoch
- 109.23
- Volumen
- 3.143 K
- Tagesänderung
- 0.86%
- Monatsänderung
- -0.45%
- 6-Monatsänderung
- -0.26%
- Jahresänderung
- -18.10%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K