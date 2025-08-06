Dövizler / PPG
PPG: PPG Industries Inc
109.42 USD 0.36 (0.33%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PPG fiyatı bugün 0.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 108.31 ve Yüksek fiyatı olarak 110.48 aralığında işlem gördü.
PPG Industries Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
PPG haberleri
Günlük aralık
108.31 110.48
Yıllık aralık
90.25 133.44
- Önceki kapanış
- 109.06
- Açılış
- 110.38
- Satış
- 109.42
- Alış
- 109.72
- Düşük
- 108.31
- Yüksek
- 110.48
- Hacim
- 4.166 K
- Günlük değişim
- 0.33%
- Aylık değişim
- -0.12%
- 6 aylık değişim
- 0.07%
- Yıllık değişim
- -17.83%
21 Eylül, Pazar