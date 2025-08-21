Moedas / OPAD
OPAD: Offerpad Solutions Inc Class A
4.25 USD 0.35 (7.61%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OPAD para hoje mudou para -7.61%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.21 e o mais alto foi 4.64.
Veja a dinâmica do par de moedas Offerpad Solutions Inc Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
OPAD Notícias
Faixa diária
4.21 4.64
Faixa anual
0.92 6.35
- Fechamento anterior
- 4.60
- Open
- 4.52
- Bid
- 4.25
- Ask
- 4.55
- Low
- 4.21
- High
- 4.64
- Volume
- 4.052 K
- Mudança diária
- -7.61%
- Mudança mensal
- -8.80%
- Mudança de 6 meses
- 151.48%
- Mudança anual
- 5.72%
