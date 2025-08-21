통화 / OPAD
OPAD: Offerpad Solutions Inc Class A
5.06 USD 0.82 (19.34%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
OPAD 환율이 오늘 19.34%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.95이고 고가는 5.10이었습니다.
Offerpad Solutions Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
OPAD News
- Is Opendoor's Listing Strategy the Antidote to Volatile Sales?
- Offerpad Solutions Inc. (OPAD) Presents at Goldman Sachs Conference 2025 Transcript
- 오퍼패드, 골드만삭스 컨퍼런스 참가: 부동산 전략 변화
- Offerpad at Goldman Sachs Conference: Strategic Shifts in Real Estate
- Offerpad Solutions (OPAD) Surges 29.9%: Is This an Indication of Further Gains?
- Beeline Holdings: An AI And Crypto-Powered Disruptor In The Home Mortgage Market (NASDAQ:BLNE)
- Offerpad Solutions Stock Surges Over 15% After Hours Following Enhanced HomePro Program Launch - Offerpad Solutions (NYSE:OPAD)
- OPEN Stock Soars 171% in a Month: Time to Cash Out or Stay In?
- Offerpad enhances HomePro program to streamline real estate transactions
- Stock Market Today: Opendoor at New 52-Week High on Retail Rally
- Offerpad Stock Drops 2.5% In After-Hours Trading - Offerpad Solutions (NYSE:OPAD), Opendoor Technologies (NASDAQ:OPEN)
- Offerpad Stock Spikes 2% In After-Hours Trading: Here's Why Its Moving - JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Goldman Sachs Group (NYSE:GS)
- Salesforce, Broadcom Set To Report Earnings As Markets Await Jobs Report
- Offerpad Solutions stock tumbles after $100M share offering plan
- Opendoor's Agent-Led Platform Gains Traction: Can Margins Keep Up?
- Why Autodesk Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Offerpad Stock Plunges 26% After-Hours After Searing Hot Rally - JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Goldman Sachs Group (NYSE:GS)
- OPAD, AFRM, MRVL, ULTA, DELL: 5 Trending Stocks Today - Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM), Dell Technologies (NYSE:DELL)
- Offerpad Solutions: A Meme Stock To Beware Of (NYSE:OPAD)
- Offerpad Shares Surge Alongside Opendoor In Volatile Real Estate Sector - Offerpad Solutions (NYSE:OPAD)
- Opendoor vs. Offerpad: Which iBuyer Stock is the Smarter Buy Now?
- NVDA, TLRY, OPAD, IBKR, KDP: 5 Trending Stocks Today - Interactive Brokers Group (NASDAQ:IBKR), Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP)
- OPEN Stock Up 40% Since Q2 Earnings: Is It a Sign to Buy or Abstain?
- Stock Market Today: Opendoor Rallies Nearly 12% as Home Sales Spark Investor Optimism
일일 변동 비율
3.95 5.10
년간 변동
0.92 6.35
- 이전 종가
- 4.24
- 시가
- 4.33
- Bid
- 5.06
- Ask
- 5.36
- 저가
- 3.95
- 고가
- 5.10
- 볼륨
- 7.920 K
- 일일 변동
- 19.34%
- 월 변동
- 8.58%
- 6개월 변동
- 199.41%
- 년간 변동율
- 25.87%
20 9월, 토요일