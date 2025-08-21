Валюты / OPAD
OPAD: Offerpad Solutions Inc Class A
4.16 USD 0.12 (2.80%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OPAD за сегодня изменился на -2.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.02, а максимальная — 4.41.
Следите за динамикой Offerpad Solutions Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости OPAD
- Is Opendoor's Listing Strategy the Antidote to Volatile Sales?
- Offerpad Solutions Inc. (OPAD) Presents at Goldman Sachs Conference 2025 Transcript
- Offerpad на конференции Goldman Sachs: стратегические изменения в сфере недвижимости
- Offerpad at Goldman Sachs Conference: Strategic Shifts in Real Estate
- Offerpad Solutions (OPAD) Surges 29.9%: Is This an Indication of Further Gains?
- Beeline Holdings: An AI And Crypto-Powered Disruptor In The Home Mortgage Market (NASDAQ:BLNE)
- Offerpad Solutions Stock Surges Over 15% After Hours Following Enhanced HomePro Program Launch - Offerpad Solutions (NYSE:OPAD)
- OPEN Stock Soars 171% in a Month: Time to Cash Out or Stay In?
- Offerpad enhances HomePro program to streamline real estate transactions
- Stock Market Today: Opendoor at New 52-Week High on Retail Rally
- Offerpad Stock Drops 2.5% In After-Hours Trading - Offerpad Solutions (NYSE:OPAD), Opendoor Technologies (NASDAQ:OPEN)
- Offerpad Stock Spikes 2% In After-Hours Trading: Here's Why Its Moving - JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Goldman Sachs Group (NYSE:GS)
- Salesforce, Broadcom Set To Report Earnings As Markets Await Jobs Report
- Offerpad Solutions stock tumbles after $100M share offering plan
- Opendoor's Agent-Led Platform Gains Traction: Can Margins Keep Up?
- Why Autodesk Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Offerpad Stock Plunges 26% After-Hours After Searing Hot Rally - JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Goldman Sachs Group (NYSE:GS)
- OPAD, AFRM, MRVL, ULTA, DELL: 5 Trending Stocks Today - Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM), Dell Technologies (NYSE:DELL)
- Offerpad Solutions: A Meme Stock To Beware Of (NYSE:OPAD)
- Offerpad Shares Surge Alongside Opendoor In Volatile Real Estate Sector - Offerpad Solutions (NYSE:OPAD)
- Opendoor vs. Offerpad: Which iBuyer Stock is the Smarter Buy Now?
- NVDA, TLRY, OPAD, IBKR, KDP: 5 Trending Stocks Today - Interactive Brokers Group (NASDAQ:IBKR), Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP)
- OPEN Stock Up 40% Since Q2 Earnings: Is It a Sign to Buy or Abstain?
- Stock Market Today: Opendoor Rallies Nearly 12% as Home Sales Spark Investor Optimism
Дневной диапазон
4.02 4.41
Годовой диапазон
0.92 6.35
- Предыдущее закрытие
- 4.28
- Open
- 4.28
- Bid
- 4.16
- Ask
- 4.46
- Low
- 4.02
- High
- 4.41
- Объем
- 3.311 K
- Дневное изменение
- -2.80%
- Месячное изменение
- -10.73%
- 6-месячное изменение
- 146.15%
- Годовое изменение
- 3.48%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.