OPAD: Offerpad Solutions Inc Class A

4.16 USD 0.12 (2.80%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OPAD за сегодня изменился на -2.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.02, а максимальная — 4.41.

Следите за динамикой Offerpad Solutions Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости OPAD

Дневной диапазон
4.02 4.41
Годовой диапазон
0.92 6.35
Предыдущее закрытие
4.28
Open
4.28
Bid
4.16
Ask
4.46
Low
4.02
High
4.41
Объем
3.311 K
Дневное изменение
-2.80%
Месячное изменение
-10.73%
6-месячное изменение
146.15%
Годовое изменение
3.48%
