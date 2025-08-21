CotationsSections
OPAD: Offerpad Solutions Inc Class A

5.06 USD 0.82 (19.34%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de OPAD a changé de 19.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.95 et à un maximum de 5.10.

Suivez la dynamique Offerpad Solutions Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
3.95 5.10
Range Annuel
0.92 6.35
Clôture Précédente
4.24
Ouverture
4.33
Bid
5.06
Ask
5.36
Plus Bas
3.95
Plus Haut
5.10
Volume
7.920 K
Changement quotidien
19.34%
Changement Mensuel
8.58%
Changement à 6 Mois
199.41%
Changement Annuel
25.87%
20 septembre, samedi