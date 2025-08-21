Währungen / OPAD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
OPAD: Offerpad Solutions Inc Class A
4.18 USD 0.06 (1.42%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OPAD hat sich für heute um -1.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.95 bis zu einem Hoch von 4.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die Offerpad Solutions Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OPAD News
- Is Opendoor's Listing Strategy the Antidote to Volatile Sales?
- Offerpad Solutions Inc. (OPAD) Presents at Goldman Sachs Conference 2025 Transcript
- Offerpad stellt auf Goldman-Sachs-Konferenz strategische Neuausrichtung vor
- Offerpad at Goldman Sachs Conference: Strategic Shifts in Real Estate
- Offerpad Solutions (OPAD) Surges 29.9%: Is This an Indication of Further Gains?
- Beeline Holdings: An AI And Crypto-Powered Disruptor In The Home Mortgage Market (NASDAQ:BLNE)
- Offerpad Solutions Stock Surges Over 15% After Hours Following Enhanced HomePro Program Launch - Offerpad Solutions (NYSE:OPAD)
- OPEN Stock Soars 171% in a Month: Time to Cash Out or Stay In?
- Offerpad enhances HomePro program to streamline real estate transactions
- Stock Market Today: Opendoor at New 52-Week High on Retail Rally
- Offerpad Stock Drops 2.5% In After-Hours Trading - Offerpad Solutions (NYSE:OPAD), Opendoor Technologies (NASDAQ:OPEN)
- Offerpad Stock Spikes 2% In After-Hours Trading: Here's Why Its Moving - JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Goldman Sachs Group (NYSE:GS)
- Salesforce, Broadcom Set To Report Earnings As Markets Await Jobs Report
- Offerpad Solutions stock tumbles after $100M share offering plan
- Opendoor's Agent-Led Platform Gains Traction: Can Margins Keep Up?
- Why Autodesk Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Offerpad Stock Plunges 26% After-Hours After Searing Hot Rally - JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Goldman Sachs Group (NYSE:GS)
- OPAD, AFRM, MRVL, ULTA, DELL: 5 Trending Stocks Today - Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM), Dell Technologies (NYSE:DELL)
- Offerpad Solutions: A Meme Stock To Beware Of (NYSE:OPAD)
- Offerpad Shares Surge Alongside Opendoor In Volatile Real Estate Sector - Offerpad Solutions (NYSE:OPAD)
- Opendoor vs. Offerpad: Which iBuyer Stock is the Smarter Buy Now?
- NVDA, TLRY, OPAD, IBKR, KDP: 5 Trending Stocks Today - Interactive Brokers Group (NASDAQ:IBKR), Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP)
- OPEN Stock Up 40% Since Q2 Earnings: Is It a Sign to Buy or Abstain?
- Stock Market Today: Opendoor Rallies Nearly 12% as Home Sales Spark Investor Optimism
Tagesspanne
3.95 4.36
Jahresspanne
0.92 6.35
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.24
- Eröffnung
- 4.33
- Bid
- 4.18
- Ask
- 4.48
- Tief
- 3.95
- Hoch
- 4.36
- Volumen
- 1.614 K
- Tagesänderung
- -1.42%
- Monatsänderung
- -10.30%
- 6-Monatsänderung
- 147.34%
- Jahresänderung
- 3.98%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K