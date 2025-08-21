Valute / OPAD
OPAD: Offerpad Solutions Inc Class A
5.06 USD 0.82 (19.34%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OPAD ha avuto una variazione del 19.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.95 e ad un massimo di 5.10.
Segui le dinamiche di Offerpad Solutions Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.95 5.10
Intervallo Annuale
0.92 6.35
- Chiusura Precedente
- 4.24
- Apertura
- 4.33
- Bid
- 5.06
- Ask
- 5.36
- Minimo
- 3.95
- Massimo
- 5.10
- Volume
- 7.920 K
- Variazione giornaliera
- 19.34%
- Variazione Mensile
- 8.58%
- Variazione Semestrale
- 199.41%
- Variazione Annuale
- 25.87%
21 settembre, domenica