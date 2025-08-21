QuotazioniSezioni
OPAD: Offerpad Solutions Inc Class A

5.06 USD 0.82 (19.34%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OPAD ha avuto una variazione del 19.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.95 e ad un massimo di 5.10.

Segui le dinamiche di Offerpad Solutions Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
3.95 5.10
Intervallo Annuale
0.92 6.35
Chiusura Precedente
4.24
Apertura
4.33
Bid
5.06
Ask
5.36
Minimo
3.95
Massimo
5.10
Volume
7.920 K
Variazione giornaliera
19.34%
Variazione Mensile
8.58%
Variazione Semestrale
199.41%
Variazione Annuale
25.87%
21 settembre, domenica