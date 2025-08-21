Dövizler / OPAD
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
OPAD: Offerpad Solutions Inc Class A
5.06 USD 0.82 (19.34%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
OPAD fiyatı bugün 19.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.95 ve Yüksek fiyatı olarak 5.10 aralığında işlem gördü.
Offerpad Solutions Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OPAD haberleri
- Is Opendoor's Listing Strategy the Antidote to Volatile Sales?
- Offerpad Solutions Inc. (OPAD) Presents at Goldman Sachs Conference 2025 Transcript
- Offerpad Goldman Sachs Konferansı’nda: Gayrimenkul Alanında Stratejik Değişimler
- Offerpad at Goldman Sachs Conference: Strategic Shifts in Real Estate
- Offerpad Solutions (OPAD) Surges 29.9%: Is This an Indication of Further Gains?
- Beeline Holdings: An AI And Crypto-Powered Disruptor In The Home Mortgage Market (NASDAQ:BLNE)
- Offerpad Solutions Stock Surges Over 15% After Hours Following Enhanced HomePro Program Launch - Offerpad Solutions (NYSE:OPAD)
- OPEN Stock Soars 171% in a Month: Time to Cash Out or Stay In?
- Offerpad enhances HomePro program to streamline real estate transactions
- Stock Market Today: Opendoor at New 52-Week High on Retail Rally
- Offerpad Stock Drops 2.5% In After-Hours Trading - Offerpad Solutions (NYSE:OPAD), Opendoor Technologies (NASDAQ:OPEN)
- Offerpad Stock Spikes 2% In After-Hours Trading: Here's Why Its Moving - JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Goldman Sachs Group (NYSE:GS)
- Salesforce, Broadcom Set To Report Earnings As Markets Await Jobs Report
- Offerpad Solutions stock tumbles after $100M share offering plan
- Opendoor's Agent-Led Platform Gains Traction: Can Margins Keep Up?
- Why Autodesk Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Offerpad Stock Plunges 26% After-Hours After Searing Hot Rally - JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Goldman Sachs Group (NYSE:GS)
- OPAD, AFRM, MRVL, ULTA, DELL: 5 Trending Stocks Today - Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM), Dell Technologies (NYSE:DELL)
- Offerpad Solutions: A Meme Stock To Beware Of (NYSE:OPAD)
- Offerpad Shares Surge Alongside Opendoor In Volatile Real Estate Sector - Offerpad Solutions (NYSE:OPAD)
- Opendoor vs. Offerpad: Which iBuyer Stock is the Smarter Buy Now?
- NVDA, TLRY, OPAD, IBKR, KDP: 5 Trending Stocks Today - Interactive Brokers Group (NASDAQ:IBKR), Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP)
- OPEN Stock Up 40% Since Q2 Earnings: Is It a Sign to Buy or Abstain?
- Stock Market Today: Opendoor Rallies Nearly 12% as Home Sales Spark Investor Optimism
Günlük aralık
3.95 5.10
Yıllık aralık
0.92 6.35
- Önceki kapanış
- 4.24
- Açılış
- 4.33
- Satış
- 5.06
- Alış
- 5.36
- Düşük
- 3.95
- Yüksek
- 5.10
- Hacim
- 7.920 K
- Günlük değişim
- 19.34%
- Aylık değişim
- 8.58%
- 6 aylık değişim
- 199.41%
- Yıllık değişim
- 25.87%
21 Eylül, Pazar