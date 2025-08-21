FiyatlarBölümler
OPAD
OPAD: Offerpad Solutions Inc Class A

5.06 USD 0.82 (19.34%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

OPAD fiyatı bugün 19.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.95 ve Yüksek fiyatı olarak 5.10 aralığında işlem gördü.

Offerpad Solutions Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
3.95 5.10
Yıllık aralık
0.92 6.35
Önceki kapanış
4.24
Açılış
4.33
Satış
5.06
Alış
5.36
Düşük
3.95
Yüksek
5.10
Hacim
7.920 K
Günlük değişim
19.34%
Aylık değişim
8.58%
6 aylık değişim
199.41%
Yıllık değişim
25.87%
21 Eylül, Pazar