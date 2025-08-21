通貨 / OPAD
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
OPAD: Offerpad Solutions Inc Class A
4.24 USD 0.36 (7.83%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OPADの今日の為替レートは、-7.83%変化しました。日中、通貨は1あたり4.21の安値と4.64の高値で取引されました。
Offerpad Solutions Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OPAD News
- Is Opendoor's Listing Strategy the Antidote to Volatile Sales?
- Offerpad Solutions Inc. (OPAD) Presents at Goldman Sachs Conference 2025 Transcript
- オファーパッド、ゴールドマン・サックス会議で不動産戦略の転換を発表
- Offerpad at Goldman Sachs Conference: Strategic Shifts in Real Estate
- Offerpad Solutions (OPAD) Surges 29.9%: Is This an Indication of Further Gains?
- Beeline Holdings: An AI And Crypto-Powered Disruptor In The Home Mortgage Market (NASDAQ:BLNE)
- Offerpad Solutions Stock Surges Over 15% After Hours Following Enhanced HomePro Program Launch - Offerpad Solutions (NYSE:OPAD)
- OPEN Stock Soars 171% in a Month: Time to Cash Out or Stay In?
- Offerpad enhances HomePro program to streamline real estate transactions
- Stock Market Today: Opendoor at New 52-Week High on Retail Rally
- Offerpad Stock Drops 2.5% In After-Hours Trading - Offerpad Solutions (NYSE:OPAD), Opendoor Technologies (NASDAQ:OPEN)
- Offerpad Stock Spikes 2% In After-Hours Trading: Here's Why Its Moving - JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Goldman Sachs Group (NYSE:GS)
- Salesforce, Broadcom Set To Report Earnings As Markets Await Jobs Report
- Offerpad Solutions stock tumbles after $100M share offering plan
- Opendoor's Agent-Led Platform Gains Traction: Can Margins Keep Up?
- Why Autodesk Shares Are Trading Higher By 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autodesk (NASDAQ:ADSK), Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM)
- Offerpad Stock Plunges 26% After-Hours After Searing Hot Rally - JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Goldman Sachs Group (NYSE:GS)
- OPAD, AFRM, MRVL, ULTA, DELL: 5 Trending Stocks Today - Affirm Holdings (NASDAQ:AFRM), Dell Technologies (NYSE:DELL)
- Offerpad Solutions: A Meme Stock To Beware Of (NYSE:OPAD)
- Offerpad Shares Surge Alongside Opendoor In Volatile Real Estate Sector - Offerpad Solutions (NYSE:OPAD)
- Opendoor vs. Offerpad: Which iBuyer Stock is the Smarter Buy Now?
- NVDA, TLRY, OPAD, IBKR, KDP: 5 Trending Stocks Today - Interactive Brokers Group (NASDAQ:IBKR), Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP)
- OPEN Stock Up 40% Since Q2 Earnings: Is It a Sign to Buy or Abstain?
- Stock Market Today: Opendoor Rallies Nearly 12% as Home Sales Spark Investor Optimism
1日のレンジ
4.21 4.64
1年のレンジ
0.92 6.35
- 以前の終値
- 4.60
- 始値
- 4.52
- 買値
- 4.24
- 買値
- 4.54
- 安値
- 4.21
- 高値
- 4.64
- 出来高
- 4.592 K
- 1日の変化
- -7.83%
- 1ヶ月の変化
- -9.01%
- 6ヶ月の変化
- 150.89%
- 1年の変化
- 5.47%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K