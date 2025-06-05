Moedas / OCGN
OCGN: Ocugen Inc
1.31 USD 0.01 (0.76%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OCGN para hoje mudou para -0.76%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.30 e o mais alto foi 1.48.
Veja a dinâmica do par de moedas Ocugen Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
OCGN Notícias
- Why Ocugen Stock Zoomed 12% Higher Today
- Ocugen Shares Are Trading Higher Monday: What's Going On? - Ocugen (NASDAQ:OCGN)
- Carisma Therapeutics stock soars after merger agreement with Ocugen
- Ocugen (OCGN) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Ocugen gets EMA backing for single trial of Stargardt disease therapy
- Ocugen raises $20 million in direct offering to Janus Henderson
- Ocugen raises $20 million in registered direct offering
- Ocugen (OCGN) Q2 Revenue Jumps 20%
- Ocugen (OCGN) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Exxon, Chevron, Linde, and more set to report earnings Friday
- Ocugen regains Nasdaq compliance after meeting minimum bid price requirement
- Ocugen expands advisory board and leadership team for gene therapy push
- Ocugen doses first patient in phase 2/3 Stargardt disease trial
- Vericel stock maintains Buy rating at BTIG despite potential competition
- Ocugen stock steady as H.C. Wainwright reiterates buy rating
- Ocugen (OCGN) Shares Slide Following Merger Agreement: What's Going On? - Ocugen (NASDAQ:OCGN)
- Carisma Therapeutics stock soars after proposed merger with OrthoCellix
- Ocugen: Three Potential Gene-Therapy Filings By 2028 (NASDAQ:OCGN)
- Ocugen (OCGN) Stock Soars On FDA Clearance For Pivotal Stargardt Disease Trial - Ocugen (NASDAQ:OCGN)
- FDA clears Ocugen’s phase 2/3 trial for Stargardt disease therapy
- Ocugen To Present at BIO International Convention 2025
- Oracle, McDonald’s lead Monday’s market cap stock movers
- Ocugen stock rises on Korean licensing deal for gene therapy
- Ocugen inks $11 million gene therapy deal for Korean market
Faixa diária
1.30 1.48
Faixa anual
0.51 1.48
- Fechamento anterior
- 1.32
- Open
- 1.39
- Bid
- 1.31
- Ask
- 1.61
- Low
- 1.30
- High
- 1.48
- Volume
- 4.801 K
- Mudança diária
- -0.76%
- Mudança mensal
- 29.70%
- Mudança de 6 meses
- 87.14%
- Mudança anual
- 31.00%
