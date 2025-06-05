通貨 / OCGN
OCGN: Ocugen Inc
1.40 USD 0.08 (6.06%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OCGNの今日の為替レートは、6.06%変化しました。日中、通貨は1あたり1.28の安値と1.48の高値で取引されました。
Ocugen Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
OCGN News
- Why Ocugen Stock Zoomed 12% Higher Today
- Ocugen Shares Are Trading Higher Monday: What's Going On? - Ocugen (NASDAQ:OCGN)
- Carisma Therapeutics stock soars after merger agreement with Ocugen
- Ocugen (OCGN) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Ocugen gets EMA backing for single trial of Stargardt disease therapy
- Ocugen raises $20 million in direct offering to Janus Henderson
- Ocugen raises $20 million in registered direct offering
- Ocugen (OCGN) Q2 Revenue Jumps 20%
- Ocugen (OCGN) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Exxon, Chevron, Linde, and more set to report earnings Friday
- Ocugen regains Nasdaq compliance after meeting minimum bid price requirement
- Ocugen expands advisory board and leadership team for gene therapy push
- Ocugen doses first patient in phase 2/3 Stargardt disease trial
- Vericel stock maintains Buy rating at BTIG despite potential competition
- Ocugen stock steady as H.C. Wainwright reiterates buy rating
- Ocugen (OCGN) Shares Slide Following Merger Agreement: What's Going On? - Ocugen (NASDAQ:OCGN)
- Carisma Therapeutics stock soars after proposed merger with OrthoCellix
- Ocugen: Three Potential Gene-Therapy Filings By 2028 (NASDAQ:OCGN)
- Ocugen (OCGN) Stock Soars On FDA Clearance For Pivotal Stargardt Disease Trial - Ocugen (NASDAQ:OCGN)
- FDA clears Ocugen’s phase 2/3 trial for Stargardt disease therapy
- Ocugen To Present at BIO International Convention 2025
- Oracle, McDonald’s lead Monday’s market cap stock movers
- Ocugen stock rises on Korean licensing deal for gene therapy
- Ocugen inks $11 million gene therapy deal for Korean market
1日のレンジ
1.28 1.48
1年のレンジ
0.51 1.48
- 以前の終値
- 1.32
- 始値
- 1.39
- 買値
- 1.40
- 買値
- 1.70
- 安値
- 1.28
- 高値
- 1.48
- 出来高
- 7.483 K
- 1日の変化
- 6.06%
- 1ヶ月の変化
- 38.61%
- 6ヶ月の変化
- 100.00%
- 1年の変化
- 40.00%
