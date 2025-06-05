Währungen / OCGN
OCGN: Ocugen Inc
1.35 USD 0.05 (3.57%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OCGN hat sich für heute um -3.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.34 bis zu einem Hoch von 1.42 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ocugen Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.34 1.42
Jahresspanne
0.51 1.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.40
- Eröffnung
- 1.34
- Bid
- 1.35
- Ask
- 1.65
- Tief
- 1.34
- Hoch
- 1.42
- Volumen
- 1.570 K
- Tagesänderung
- -3.57%
- Monatsänderung
- 33.66%
- 6-Monatsänderung
- 92.86%
- Jahresänderung
- 35.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K