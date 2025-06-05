Валюты / OCGN
OCGN: Ocugen Inc
1.16 USD 0.04 (3.33%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OCGN за сегодня изменился на -3.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.15, а максимальная — 1.22.
Следите за динамикой Ocugen Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости OCGN
- Why Ocugen Stock Zoomed 12% Higher Today
- Ocugen Shares Are Trading Higher Monday: What's Going On? - Ocugen (NASDAQ:OCGN)
- Carisma Therapeutics stock soars after merger agreement with Ocugen
- Ocugen (OCGN) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Ocugen gets EMA backing for single trial of Stargardt disease therapy
- Ocugen raises $20 million in direct offering to Janus Henderson
- Ocugen raises $20 million in registered direct offering
- Ocugen (OCGN) Q2 Revenue Jumps 20%
- Ocugen (OCGN) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Exxon, Chevron, Linde, and more set to report earnings Friday
- Ocugen regains Nasdaq compliance after meeting minimum bid price requirement
- Ocugen expands advisory board and leadership team for gene therapy push
- Ocugen doses first patient in phase 2/3 Stargardt disease trial
- Vericel stock maintains Buy rating at BTIG despite potential competition
- Ocugen stock steady as H.C. Wainwright reiterates buy rating
- Ocugen (OCGN) Shares Slide Following Merger Agreement: What's Going On? - Ocugen (NASDAQ:OCGN)
- Carisma Therapeutics stock soars after proposed merger with OrthoCellix
- Ocugen: Three Potential Gene-Therapy Filings By 2028 (NASDAQ:OCGN)
- Ocugen (OCGN) Stock Soars On FDA Clearance For Pivotal Stargardt Disease Trial - Ocugen (NASDAQ:OCGN)
- FDA clears Ocugen’s phase 2/3 trial for Stargardt disease therapy
- Ocugen To Present at BIO International Convention 2025
- Oracle, McDonald’s lead Monday’s market cap stock movers
- Ocugen stock rises on Korean licensing deal for gene therapy
- Ocugen inks $11 million gene therapy deal for Korean market
Дневной диапазон
1.15 1.22
Годовой диапазон
0.51 1.29
- Предыдущее закрытие
- 1.20
- Open
- 1.21
- Bid
- 1.16
- Ask
- 1.46
- Low
- 1.15
- High
- 1.22
- Объем
- 2.803 K
- Дневное изменение
- -3.33%
- Месячное изменение
- 14.85%
- 6-месячное изменение
- 65.71%
- Годовое изменение
- 16.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.