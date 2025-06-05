货币 / OCGN
OCGN: Ocugen Inc
1.26 USD 0.10 (8.62%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OCGN汇率已更改8.62%。当日，交易品种以低点1.17和高点1.26进行交易。
关注Ocugen Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
OCGN新闻
日范围
1.17 1.26
年范围
0.51 1.29
- 前一天收盘价
- 1.16
- 开盘价
- 1.17
- 卖价
- 1.26
- 买价
- 1.56
- 最低价
- 1.17
- 最高价
- 1.26
- 交易量
- 1.993 K
- 日变化
- 8.62%
- 月变化
- 24.75%
- 6个月变化
- 80.00%
- 年变化
- 26.00%
