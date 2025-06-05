Divisas / OCGN
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
OCGN: Ocugen Inc
1.32 USD 0.16 (13.79%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de OCGN de hoy ha cambiado un 13.79%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.17, mientras que el máximo ha alcanzado 1.33.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ocugen Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OCGN News
- Why Ocugen Stock Zoomed 12% Higher Today
- Ocugen Shares Are Trading Higher Monday: What's Going On? - Ocugen (NASDAQ:OCGN)
- Carisma Therapeutics stock soars after merger agreement with Ocugen
- Ocugen (OCGN) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Ocugen gets EMA backing for single trial of Stargardt disease therapy
- Ocugen raises $20 million in direct offering to Janus Henderson
- Ocugen raises $20 million in registered direct offering
- Ocugen (OCGN) Q2 Revenue Jumps 20%
- Ocugen (OCGN) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Exxon, Chevron, Linde, and more set to report earnings Friday
- Ocugen regains Nasdaq compliance after meeting minimum bid price requirement
- Ocugen expands advisory board and leadership team for gene therapy push
- Ocugen doses first patient in phase 2/3 Stargardt disease trial
- Vericel stock maintains Buy rating at BTIG despite potential competition
- Ocugen stock steady as H.C. Wainwright reiterates buy rating
- Ocugen (OCGN) Shares Slide Following Merger Agreement: What's Going On? - Ocugen (NASDAQ:OCGN)
- Carisma Therapeutics stock soars after proposed merger with OrthoCellix
- Ocugen: Three Potential Gene-Therapy Filings By 2028 (NASDAQ:OCGN)
- Ocugen (OCGN) Stock Soars On FDA Clearance For Pivotal Stargardt Disease Trial - Ocugen (NASDAQ:OCGN)
- FDA clears Ocugen’s phase 2/3 trial for Stargardt disease therapy
- Ocugen To Present at BIO International Convention 2025
- Oracle, McDonald’s lead Monday’s market cap stock movers
- Ocugen stock rises on Korean licensing deal for gene therapy
- Ocugen inks $11 million gene therapy deal for Korean market
Rango diario
1.17 1.33
Rango anual
0.51 1.33
- Cierres anteriores
- 1.16
- Open
- 1.17
- Bid
- 1.32
- Ask
- 1.62
- Low
- 1.17
- High
- 1.33
- Volumen
- 3.832 K
- Cambio diario
- 13.79%
- Cambio mensual
- 30.69%
- Cambio a 6 meses
- 88.57%
- Cambio anual
- 32.00%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B