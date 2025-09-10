Moedas / NXT
NXT: Nextracker Inc - Class A
67.97 USD 0.74 (1.08%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NXT para hoje mudou para -1.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 67.66 e o mais alto foi 69.33.
Veja a dinâmica do par de moedas Nextracker Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NXT Notícias
- Diretor financeiro da Nextracker vende ações no valor de US$ 302 mil
- Nextracker CFO Boynton sells $302k in shares
- Nextracker (NXT) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
Faixa diária
67.66 69.33
Faixa anual
30.93 71.44
- Fechamento anterior
- 68.71
- Open
- 68.70
- Bid
- 67.97
- Ask
- 68.27
- Low
- 67.66
- High
- 69.33
- Volume
- 248
- Mudança diária
- -1.08%
- Mudança mensal
- 4.57%
- Mudança de 6 meses
- 60.38%
- Mudança anual
- 82.47%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh