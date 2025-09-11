Währungen / NXT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NXT: Nextracker Inc - Class A
70.48 USD 1.77 (2.58%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NXT hat sich für heute um 2.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 67.66 bis zu einem Hoch von 70.61 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nextracker Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NXT News
- U.K. stocks higher at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 up 0.73%
- FTSE 100 today: Stocks rise as BoE holds, pound steady; Pets at Home slumps
- Sosandar: Aktionäre stimmen Kapitalherabsetzung zu
- London stocks rise after Fed cuts rates as expected; focus on Bank of England
- European stocks rise after Fed rate cut; SIG tanks
- European stocks rise after Fed cut; Bank of England set to meet
- Next profit jumps 14% on online boom, keeps £1.11 bln outlook steady
- Macquarie: Jetzt kommen Australiens Techs und Zykliker
- Australian tech, cyclical stocks set to outperform as Fed eases: Macquarie
- Flex Ltd.: CCO Hartung verkauft Aktien im Wert von 2,5 Mio. US-Dollar
- Hartung of Flex Ltd. sells $2.5m in shares
- Nextracker-Finanzvorstand Boynton verkauft Aktien im Wert von 302.000 US-Dollar
- Nextracker CFO Boynton sells $302k in shares
- Nextracker (NXT) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- Flex Ltd.: Finanzchef Wendler verkauft Aktien im Wert von 566.600 US-Dollar
- Wendler, Flex Ltd. chief accounting officer, sells $566,600 in shares
- Array Technologies hit with downgrade on tariffs and weak margins
- Is It Worth Investing in Nextracker (NXT) Based on Wall Street's Bullish Views?
Tagesspanne
67.66 70.61
Jahresspanne
30.93 71.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 68.71
- Eröffnung
- 68.70
- Bid
- 70.48
- Ask
- 70.78
- Tief
- 67.66
- Hoch
- 70.61
- Volumen
- 3.813 K
- Tagesänderung
- 2.58%
- Monatsänderung
- 8.43%
- 6-Monatsänderung
- 66.30%
- Jahresänderung
- 89.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K