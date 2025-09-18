통화 / NXT
NXT: Nextracker Inc - Class A
71.35 USD 0.87 (1.23%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NXT 환율이 오늘 1.23%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 70.51이고 고가는 72.12이었습니다.
Nextracker Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
NXT News
- Flex Ltd, 주가 58.62 USD로 사상 최고치 경신
- 넥스트래커, 사상 최고치 71.55달러 기록
- U.K. stocks higher at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 up 0.73%
- European stocks rise after Fed rate cut; SIG tanks
- 온라인 호황으로 Next 이익 14% 증가, £11억 전망 유지
- 호주 기술주, 경기 민감주, Fed 완화에 따른 실적 개선 전망: Macquarie
- Hartung, Flex Ltd. 주식 250만 달러 상당 매도
일일 변동 비율
70.51 72.12
년간 변동
30.93 72.12
- 이전 종가
- 70.48
- 시가
- 71.55
- Bid
- 71.35
- Ask
- 71.65
- 저가
- 70.51
- 고가
- 72.12
- 볼륨
- 6.893 K
- 일일 변동
- 1.23%
- 월 변동
- 9.77%
- 6개월 변동
- 68.36%
- 년간 변동율
- 91.54%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K