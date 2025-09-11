通貨 / NXT
NXT: Nextracker Inc - Class A
70.48 USD 1.77 (2.58%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NXTの今日の為替レートは、2.58%変化しました。日中、通貨は1あたり67.66の安値と70.61の高値で取引されました。
Nextracker Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NXT News
- U.K. stocks higher at close of trade; Investing.com United Kingdom 100 up 0.73%
- FTSE 100：英中銀が金利据え置き、株価上昇、ポンド安定；Pets at Home急落
- FTSE 100 today: Stocks rise as BoE holds, pound steady; Pets at Home slumps
- Sosandar社の株主、臨時株主総会で資本減少を承認
- London stocks rise after Fed cuts rates as expected; focus on Bank of England
- European stocks rise after Fed rate cut; SIG tanks
- 米連邦準備制度の利下げ後、欧州株式は上昇；イングランド銀行の会合を控える
- European stocks rise after Fed cut; Bank of England set to meet
- オンライン事業好調でNextの利益が14%増加、11億1,100万ポンドの見通しを維持
- Next profit jumps 14% on online boom, keeps £1.11 bln outlook steady
- 豪州テック株と景気敏感株、FRBの利下げで上昇見込み：マッコーリー
- Australian tech, cyclical stocks set to outperform as Fed eases: Macquarie
- フレックス社のハートゥング氏、2.5百万ドル相当の株式を売却
- Hartung of Flex Ltd. sells $2.5m in shares
- ネクストラッカーCFOボイントン氏、302,000ドル相当の株式を売却
- Nextracker CFO Boynton sells $302k in shares
- Nextracker (NXT) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- ウェンドラー、Flex Ltd.の最高会計責任者が56万6,600ドル相当の株式を売却
- Wendler, Flex Ltd. chief accounting officer, sells $566,600 in shares
- アレイ・テクノロジーズ、関税と低収益率で格下げ
- Array Technologies hit with downgrade on tariffs and weak margins
- Is It Worth Investing in Nextracker (NXT) Based on Wall Street's Bullish Views?
1日のレンジ
67.66 70.61
1年のレンジ
30.93 71.44
- 以前の終値
- 68.71
- 始値
- 68.70
- 買値
- 70.48
- 買値
- 70.78
- 安値
- 67.66
- 高値
- 70.61
- 出来高
- 3.813 K
- 1日の変化
- 2.58%
- 1ヶ月の変化
- 8.43%
- 6ヶ月の変化
- 66.30%
- 1年の変化
- 89.21%
