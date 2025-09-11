クォートセクション
通貨 / NXT
株に戻る

NXT: Nextracker Inc - Class A

70.48 USD 1.77 (2.58%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NXTの今日の為替レートは、2.58%変化しました。日中、通貨は1あたり67.66の安値と70.61の高値で取引されました。

Nextracker Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NXT News

1日のレンジ
67.66 70.61
1年のレンジ
30.93 71.44
以前の終値
68.71
始値
68.70
買値
70.48
買値
70.78
安値
67.66
高値
70.61
出来高
3.813 K
1日の変化
2.58%
1ヶ月の変化
8.43%
6ヶ月の変化
66.30%
1年の変化
89.21%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K