货币 / NXT
NXT: Nextracker Inc - Class A
66.85 USD 0.79 (1.17%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NXT汇率已更改-1.17%。当日，交易品种以低点66.70和高点69.00进行交易。
关注Nextracker Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NXT新闻
- Nextracker首席财务官Boynton出售价值30.2万美元股票
- Nextracker CFO Boynton sells $302k in shares
- Nextracker (NXT) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- 文达乐，伟创力首席会计官，出售价值56.66万美元股票
- Wendler, Flex Ltd. chief accounting officer, sells $566,600 in shares
- Array Technologies hit with downgrade on tariffs and weak margins
- Is It Worth Investing in Nextracker (NXT) Based on Wall Street's Bullish Views?
- Here is What to Know Beyond Why Nextracker Inc. (NXT) is a Trending Stock
- Trump Offers New Dawn For Solar Stocks. This Is The Next Growth Driver.
- Nextracker stock maintains Buy rating at UBS following Origami Solar acquisition
- FTSE 100 lifted by bank, healthcare stocks; corporate earnings in focus
- Nextracker (NXT) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- ENPH Starts US Pre-Orders for IQ9 Commercial Microinverters With GaN
- Mutual Funds Load Up On Nextracker Stock And An Electronics Play
- ICLN: Favorable Rate Environment, AI Expansion Present An Attractive Buying Opportunity
- Undercovered Dozen: Kraken Robotics, VICI Properties, AeroVironment And More
- Nextracker stock hits all-time high at 70.67 USD
- Nvidia Goes AWOL As Funds Feast On Broadcom, Google, Palantir — And Much More
- NextGen Digital Platforms appoints Bittensor ecosystem leader as advisor
- Flex Ltd. files prospectus supplement and legal opinion with SEC
- Nextracker: Valuation And The End Of Political Drama Suggest Taking Profits (NASDAQ:NXT)
- London stocks rise on a boost from consumer staples and utilities
- Zacks Investment Ideas feature highlights: Invesco Solar ETF, Shoals Technology Group, Array Technologies and Nextracker
- Why Solar Could Be the Next Big AI Winner
日范围
66.70 69.00
年范围
30.93 71.44
- 前一天收盘价
- 67.64
- 开盘价
- 67.89
- 卖价
- 66.85
- 买价
- 67.15
- 最低价
- 66.70
- 最高价
- 69.00
- 交易量
- 4.454 K
- 日变化
- -1.17%
- 月变化
- 2.85%
- 6个月变化
- 57.74%
- 年变化
- 79.46%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值