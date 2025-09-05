Divisas / NXT
NXT: Nextracker Inc - Class A
68.71 USD 1.86 (2.78%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NXT de hoy ha cambiado un 2.78%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 67.18, mientras que el máximo ha alcanzado 69.88.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Nextracker Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
NXT News
- Acciones tecnológicas y cíclicas australianas listas para superar al mercado
- Hartung de Flex Ltd. vende acciones por $2.5m
- El director financiero de Nextracker vende acciones por 302.445 dólares
- Nextracker (NXT) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- Wendler, director de contabilidad de Flex Ltd., vende acciones por 566.600 dólares
- Array Technologies recibe una rebaja de calificación por aranceles y márgenes débiles
- Is It Worth Investing in Nextracker (NXT) Based on Wall Street's Bullish Views?
- Here is What to Know Beyond Why Nextracker Inc. (NXT) is a Trending Stock
- Sosandar nombra a Dowgate Capital como bróker conjunto
- Trump Offers New Dawn For Solar Stocks. This Is The Next Growth Driver.
- Nextracker mantiene calificación de Compra en UBS tras adquisición de Origami Solar
- FTSE 100 lifted by bank, healthcare stocks; corporate earnings in focus
- Nextracker (NXT) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- ENPH Starts US Pre-Orders for IQ9 Commercial Microinverters With GaN
- Mutual Funds Load Up On Nextracker Stock And An Electronics Play
- ICLN: Favorable Rate Environment, AI Expansion Present An Attractive Buying Opportunity
Rango diario
67.18 69.88
Rango anual
30.93 71.44
- Cierres anteriores
- 66.85
- Open
- 67.43
- Bid
- 68.71
- Ask
- 69.01
- Low
- 67.18
- High
- 69.88
- Volumen
- 4.671 K
- Cambio diario
- 2.78%
- Cambio mensual
- 5.71%
- Cambio a 6 meses
- 62.13%
- Cambio anual
- 84.46%
