NXT: Nextracker Inc - Class A
71.35 USD 0.87 (1.23%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NXT ha avuto una variazione del 1.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 70.51 e ad un massimo di 72.12.
Segui le dinamiche di Nextracker Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
70.51 72.12
Intervallo Annuale
30.93 72.12
- Chiusura Precedente
- 70.48
- Apertura
- 71.55
- Bid
- 71.35
- Ask
- 71.65
- Minimo
- 70.51
- Massimo
- 72.12
- Volume
- 6.893 K
- Variazione giornaliera
- 1.23%
- Variazione Mensile
- 9.77%
- Variazione Semestrale
- 68.36%
- Variazione Annuale
- 91.54%
20 settembre, sabato