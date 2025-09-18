QuotazioniSezioni
NXT
NXT: Nextracker Inc - Class A

71.35 USD 0.87 (1.23%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NXT ha avuto una variazione del 1.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 70.51 e ad un massimo di 72.12.

Segui le dinamiche di Nextracker Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
70.51 72.12
Intervallo Annuale
30.93 72.12
Chiusura Precedente
70.48
Apertura
71.55
Bid
71.35
Ask
71.65
Minimo
70.51
Massimo
72.12
Volume
6.893 K
Variazione giornaliera
1.23%
Variazione Mensile
9.77%
Variazione Semestrale
68.36%
Variazione Annuale
91.54%
