Dövizler / NXT
NXT: Nextracker Inc - Class A
71.35 USD 0.87 (1.23%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NXT fiyatı bugün 1.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 70.51 ve Yüksek fiyatı olarak 72.12 aralığında işlem gördü.
Nextracker Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
NXT haberleri
- Nextracker hissesi 71,55 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
- FTSE 100 bugün: BoE faiz sabitlerken hisseler yükseldi, sterlin sabit; Pets at Home çöktü
- Next’in kârı online satışlardaki artışla %14 yükseldi, 1,11 milyar sterlin beklentisini korudu
- Flex Ltd.’nin Yöneticisi Hartung 2,5 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
Günlük aralık
70.51 72.12
Yıllık aralık
30.93 72.12
- Önceki kapanış
- 70.48
- Açılış
- 71.55
- Satış
- 71.35
- Alış
- 71.65
- Düşük
- 70.51
- Yüksek
- 72.12
- Hacim
- 6.893 K
- Günlük değişim
- 1.23%
- Aylık değişim
- 9.77%
- 6 aylık değişim
- 68.36%
- Yıllık değişim
- 91.54%
21 Eylül, Pazar