FiyatlarBölümler
Dövizler / NXT
Geri dön - Hisse senetleri

NXT: Nextracker Inc - Class A

71.35 USD 0.87 (1.23%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NXT fiyatı bugün 1.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 70.51 ve Yüksek fiyatı olarak 72.12 aralığında işlem gördü.

Nextracker Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NXT haberleri

Günlük aralık
70.51 72.12
Yıllık aralık
30.93 72.12
Önceki kapanış
70.48
Açılış
71.55
Satış
71.35
Alış
71.65
Düşük
70.51
Yüksek
72.12
Hacim
6.893 K
Günlük değişim
1.23%
Aylık değişim
9.77%
6 aylık değişim
68.36%
Yıllık değişim
91.54%
21 Eylül, Pazar