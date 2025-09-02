Валюты / NXT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NXT: Nextracker Inc - Class A
66.85 USD 0.79 (1.17%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NXT за сегодня изменился на -1.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.70, а максимальная — 69.00.
Следите за динамикой Nextracker Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NXT
- Финансовый директор Nextracker Бойнтон продает акции на $302 тыс.
- Nextracker CFO Boynton sells $302k in shares
- Nextracker (NXT) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- Главный бухгалтер Flex Ltd. Дэниел Вендлер продает акции на сумму $566 600
- Wendler, Flex Ltd. chief accounting officer, sells $566,600 in shares
- Array Technologies hit with downgrade on tariffs and weak margins
- Is It Worth Investing in Nextracker (NXT) Based on Wall Street's Bullish Views?
- Here is What to Know Beyond Why Nextracker Inc. (NXT) is a Trending Stock
- Trump Offers New Dawn For Solar Stocks. This Is The Next Growth Driver.
- Nextracker stock maintains Buy rating at UBS following Origami Solar acquisition
- FTSE 100 lifted by bank, healthcare stocks; corporate earnings in focus
- Nextracker (NXT) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
- ENPH Starts US Pre-Orders for IQ9 Commercial Microinverters With GaN
- Mutual Funds Load Up On Nextracker Stock And An Electronics Play
- ICLN: Favorable Rate Environment, AI Expansion Present An Attractive Buying Opportunity
- Undercovered Dozen: Kraken Robotics, VICI Properties, AeroVironment And More
- Nextracker stock hits all-time high at 70.67 USD
- Nvidia Goes AWOL As Funds Feast On Broadcom, Google, Palantir — And Much More
- NextGen Digital Platforms appoints Bittensor ecosystem leader as advisor
- Flex Ltd. files prospectus supplement and legal opinion with SEC
- Nextracker: Valuation And The End Of Political Drama Suggest Taking Profits (NASDAQ:NXT)
- London stocks rise on a boost from consumer staples and utilities
- Zacks Investment Ideas feature highlights: Invesco Solar ETF, Shoals Technology Group, Array Technologies and Nextracker
- Why Solar Could Be the Next Big AI Winner
Дневной диапазон
66.70 69.00
Годовой диапазон
30.93 71.44
- Предыдущее закрытие
- 67.64
- Open
- 67.89
- Bid
- 66.85
- Ask
- 67.15
- Low
- 66.70
- High
- 69.00
- Объем
- 4.454 K
- Дневное изменение
- -1.17%
- Месячное изменение
- 2.85%
- 6-месячное изменение
- 57.74%
- Годовое изменение
- 79.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.