NXT: Nextracker Inc - Class A

66.85 USD 0.79 (1.17%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NXT за сегодня изменился на -1.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.70, а максимальная — 69.00.

Следите за динамикой Nextracker Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
66.70 69.00
Годовой диапазон
30.93 71.44
Предыдущее закрытие
67.64
Open
67.89
Bid
66.85
Ask
67.15
Low
66.70
High
69.00
Объем
4.454 K
Дневное изменение
-1.17%
Месячное изменение
2.85%
6-месячное изменение
57.74%
Годовое изменение
79.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.