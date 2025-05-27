Moedas / NXE
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
NXE: Nexgen Energy Ltd
8.22 USD 0.05 (0.60%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NXE para hoje mudou para -0.60%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.20 e o mais alto foi 8.33.
Veja a dinâmica do par de moedas Nexgen Energy Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NXE Notícias
- Canadá - Ações fecharam o pregão em alta e o Índice S&P/TSX avançou 0,50%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.50%
- Canadá - Ações fecharam o pregão em queda e o Índice S&P/TSX recuou 0,42%
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.42%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.57%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.46%
- Cameco Cuts Production Outlook As Mine Work Slows
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.99%
- Uranium stocks rise as Kazatomprom cuts 2026 production forecast
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.35%
- NexGen Energy Ltd. (NXE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- NexGen secures new uranium contract with US utility
- LEU vs. NXE: Which Uranium Stock is the Better Pick Now?
- NexGen acquires Rio Tinto’s 10% interest in SW Athabasca Basin claims
- NexGen Energy Stock: Rook I Mine Is Making Headway (NYSE:NXE)
- URNM And URNJ ETF: New Catalysts Will Enrich These ETFs (Upgrade)
- NexGen Energy appoints Sharon Birkett to board as director slate elected
- NexGen Releases 2024 Sustainability Report
- Saskatchewan approves NexGen’s 2025 site program at Rook I property
- Desjardins sets Buy rating on NexGen Energy with C$13.50 target
- Denison Mines Faces Challenges (And Costs) In Becoming A Uranium Supplier (Downgrade)(DNN)
- Uranium Energy Corp: A Strategic Bet On Nuclear's Resurgence? (NYSE:UEC)
- What Canada's Election Results Mean For Nuclear Energy
- Trump’s nuclear energy orders would boost uranium prices, investments, experts say
Faixa diária
8.20 8.33
Faixa anual
3.91 8.97
- Fechamento anterior
- 8.27
- Open
- 8.31
- Bid
- 8.22
- Ask
- 8.52
- Low
- 8.20
- High
- 8.33
- Volume
- 435
- Mudança diária
- -0.60%
- Mudança mensal
- 7.87%
- Mudança de 6 meses
- 82.67%
- Mudança anual
- 24.92%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh