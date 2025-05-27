Валюты / NXE
NXE: Nexgen Energy Ltd
8.18 USD 0.25 (2.97%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NXE за сегодня изменился на -2.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.08, а максимальная — 8.47.
Следите за динамикой Nexgen Energy Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
8.08 8.47
Годовой диапазон
3.91 8.97
- Предыдущее закрытие
- 8.43
- Open
- 8.44
- Bid
- 8.18
- Ask
- 8.48
- Low
- 8.08
- High
- 8.47
- Объем
- 6.164 K
- Дневное изменение
- -2.97%
- Месячное изменение
- 7.35%
- 6-месячное изменение
- 81.78%
- Годовое изменение
- 24.32%
