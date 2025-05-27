Devises / NXE
NXE: Nexgen Energy Ltd
8.79 USD 0.42 (5.02%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NXE a changé de 5.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 8.35 et à un maximum de 8.93.
Suivez la dynamique Nexgen Energy Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
NXE Nouvelles
- Get in These Trades/Investments Today
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.50%
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.42%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.57%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.46%
- Cameco Cuts Production Outlook As Mine Work Slows
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.99%
- Uranium stocks rise as Kazatomprom cuts 2026 production forecast
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.35%
- NexGen Energy Ltd. (NXE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- NexGen secures new uranium contract with US utility
- LEU vs. NXE: Which Uranium Stock is the Better Pick Now?
- NexGen acquires Rio Tinto’s 10% interest in SW Athabasca Basin claims
- NexGen Energy Stock: Rook I Mine Is Making Headway (NYSE:NXE)
- URNM And URNJ ETF: New Catalysts Will Enrich These ETFs (Upgrade)
- NexGen Energy appoints Sharon Birkett to board as director slate elected
- NexGen Releases 2024 Sustainability Report
- Saskatchewan approves NexGen’s 2025 site program at Rook I property
- Desjardins sets Buy rating on NexGen Energy with C$13.50 target
- Denison Mines Faces Challenges (And Costs) In Becoming A Uranium Supplier (Downgrade)(DNN)
- Uranium Energy Corp: A Strategic Bet On Nuclear's Resurgence? (NYSE:UEC)
- What Canada's Election Results Mean For Nuclear Energy
- Trump’s nuclear energy orders would boost uranium prices, investments, experts say
- NexGen Announces Best Assays from Patterson Corridor East in Hole RK-25-232
Range quotidien
8.35 8.93
Range Annuel
3.91 8.97
- Clôture Précédente
- 8.37
- Ouverture
- 8.38
- Bid
- 8.79
- Ask
- 9.09
- Plus Bas
- 8.35
- Plus Haut
- 8.93
- Volume
- 8.850 K
- Changement quotidien
- 5.02%
- Changement Mensuel
- 15.35%
- Changement à 6 Mois
- 95.33%
- Changement Annuel
- 33.59%
