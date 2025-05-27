Dövizler / NXE
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
NXE: Nexgen Energy Ltd
8.79 USD 0.42 (5.02%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NXE fiyatı bugün 5.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 8.35 ve Yüksek fiyatı olarak 8.93 aralığında işlem gördü.
Nexgen Energy Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NXE haberleri
- Get in These Trades/Investments Today
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.50%
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.42%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.57%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.46%
- Cameco Cuts Production Outlook As Mine Work Slows
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.99%
- Uranium stocks rise as Kazatomprom cuts 2026 production forecast
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.35%
- NexGen Energy Ltd. (NXE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- NexGen secures new uranium contract with US utility
- LEU vs. NXE: Which Uranium Stock is the Better Pick Now?
- NexGen acquires Rio Tinto’s 10% interest in SW Athabasca Basin claims
- NexGen Energy Stock: Rook I Mine Is Making Headway (NYSE:NXE)
- URNM And URNJ ETF: New Catalysts Will Enrich These ETFs (Upgrade)
- NexGen Energy appoints Sharon Birkett to board as director slate elected
- NexGen Releases 2024 Sustainability Report
- Saskatchewan approves NexGen’s 2025 site program at Rook I property
- Desjardins sets Buy rating on NexGen Energy with C$13.50 target
- Denison Mines Faces Challenges (And Costs) In Becoming A Uranium Supplier (Downgrade)(DNN)
- Uranium Energy Corp: A Strategic Bet On Nuclear's Resurgence? (NYSE:UEC)
- What Canada's Election Results Mean For Nuclear Energy
- Trump’s nuclear energy orders would boost uranium prices, investments, experts say
- NexGen Announces Best Assays from Patterson Corridor East in Hole RK-25-232
Günlük aralık
8.35 8.93
Yıllık aralık
3.91 8.97
- Önceki kapanış
- 8.37
- Açılış
- 8.38
- Satış
- 8.79
- Alış
- 9.09
- Düşük
- 8.35
- Yüksek
- 8.93
- Hacim
- 8.850 K
- Günlük değişim
- 5.02%
- Aylık değişim
- 15.35%
- 6 aylık değişim
- 95.33%
- Yıllık değişim
- 33.59%
21 Eylül, Pazar