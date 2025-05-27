FiyatlarBölümler
Dövizler / NXE
Geri dön - Hisse senetleri

NXE: Nexgen Energy Ltd

8.79 USD 0.42 (5.02%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NXE fiyatı bugün 5.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 8.35 ve Yüksek fiyatı olarak 8.93 aralığında işlem gördü.

Nexgen Energy Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NXE haberleri

Günlük aralık
8.35 8.93
Yıllık aralık
3.91 8.97
Önceki kapanış
8.37
Açılış
8.38
Satış
8.79
Alış
9.09
Düşük
8.35
Yüksek
8.93
Hacim
8.850 K
Günlük değişim
5.02%
Aylık değişim
15.35%
6 aylık değişim
95.33%
Yıllık değişim
33.59%
21 Eylül, Pazar