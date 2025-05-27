通貨 / NXE
NXE: Nexgen Energy Ltd
8.37 USD 0.10 (1.21%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NXEの今日の為替レートは、1.21%変化しました。日中、通貨は1あたり8.16の安値と8.41の高値で取引されました。
Nexgen Energy Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
8.16 8.41
1年のレンジ
3.91 8.97
- 以前の終値
- 8.27
- 始値
- 8.31
- 買値
- 8.37
- 買値
- 8.67
- 安値
- 8.16
- 高値
- 8.41
- 出来高
- 6.161 K
- 1日の変化
- 1.21%
- 1ヶ月の変化
- 9.84%
- 6ヶ月の変化
- 86.00%
- 1年の変化
- 27.20%
