NXE: Nexgen Energy Ltd

8.37 USD 0.10 (1.21%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NXEの今日の為替レートは、1.21%変化しました。日中、通貨は1あたり8.16の安値と8.41の高値で取引されました。

Nexgen Energy Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NXE News

1日のレンジ
8.16 8.41
1年のレンジ
3.91 8.97
以前の終値
8.27
始値
8.31
買値
8.37
買値
8.67
安値
8.16
高値
8.41
出来高
6.161 K
1日の変化
1.21%
1ヶ月の変化
9.84%
6ヶ月の変化
86.00%
1年の変化
27.20%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K