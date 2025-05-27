Währungen / NXE
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NXE: Nexgen Energy Ltd
8.37 USD 0.10 (1.21%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NXE hat sich für heute um 1.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.16 bis zu einem Hoch von 8.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die Nexgen Energy Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NXE News
- Get in These Trades/Investments Today
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.50%
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.42%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.57%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.46%
- Cameco Cuts Production Outlook As Mine Work Slows
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.99%
- Uranium stocks rise as Kazatomprom cuts 2026 production forecast
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.35%
- NexGen Energy Ltd. (NXE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- NexGen secures new uranium contract with US utility
- LEU vs. NXE: Which Uranium Stock is the Better Pick Now?
- NexGen acquires Rio Tinto’s 10% interest in SW Athabasca Basin claims
- NexGen Energy Stock: Rook I Mine Is Making Headway (NYSE:NXE)
- URNM And URNJ ETF: New Catalysts Will Enrich These ETFs (Upgrade)
- NexGen Energy appoints Sharon Birkett to board as director slate elected
- NexGen Releases 2024 Sustainability Report
- Saskatchewan approves NexGen’s 2025 site program at Rook I property
- Desjardins sets Buy rating on NexGen Energy with C$13.50 target
- Denison Mines Faces Challenges (And Costs) In Becoming A Uranium Supplier (Downgrade)(DNN)
- Uranium Energy Corp: A Strategic Bet On Nuclear's Resurgence? (NYSE:UEC)
- What Canada's Election Results Mean For Nuclear Energy
- Trump’s nuclear energy orders would boost uranium prices, investments, experts say
- NexGen Announces Best Assays from Patterson Corridor East in Hole RK-25-232
Tagesspanne
8.16 8.41
Jahresspanne
3.91 8.97
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.27
- Eröffnung
- 8.31
- Bid
- 8.37
- Ask
- 8.67
- Tief
- 8.16
- Hoch
- 8.41
- Volumen
- 6.161 K
- Tagesänderung
- 1.21%
- Monatsänderung
- 9.84%
- 6-Monatsänderung
- 86.00%
- Jahresänderung
- 27.20%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K