Divisas / NXE
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
NXE: Nexgen Energy Ltd
8.27 USD 0.09 (1.10%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NXE de hoy ha cambiado un 1.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 8.10, mientras que el máximo ha alcanzado 8.33.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Nexgen Energy Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NXE News
- Las bolsas de valores de Canadá cerraron con subidas; el S&P/TSX ganó un 0.50%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.50%
- Las bolsas de valores de Canadá cerraron con caídas; el S&P/TSX perdió un 0.42%
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.42%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.57%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.46%
- Cameco Cuts Production Outlook As Mine Work Slows
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.99%
- Uranium stocks rise as Kazatomprom cuts 2026 production forecast
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.35%
- NexGen Energy Ltd. (NXE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- NexGen secures new uranium contract with US utility
- LEU vs. NXE: Which Uranium Stock is the Better Pick Now?
- NexGen acquires Rio Tinto’s 10% interest in SW Athabasca Basin claims
- NexGen Energy Stock: Rook I Mine Is Making Headway (NYSE:NXE)
- URNM And URNJ ETF: New Catalysts Will Enrich These ETFs (Upgrade)
- NexGen Energy appoints Sharon Birkett to board as director slate elected
- NexGen Releases 2024 Sustainability Report
- Saskatchewan approves NexGen’s 2025 site program at Rook I property
- Desjardins sets Buy rating on NexGen Energy with C$13.50 target
- Denison Mines Faces Challenges (And Costs) In Becoming A Uranium Supplier (Downgrade)(DNN)
- Uranium Energy Corp: A Strategic Bet On Nuclear's Resurgence? (NYSE:UEC)
- What Canada's Election Results Mean For Nuclear Energy
- Trump’s nuclear energy orders would boost uranium prices, investments, experts say
Rango diario
8.10 8.33
Rango anual
3.91 8.97
- Cierres anteriores
- 8.18
- Open
- 8.24
- Bid
- 8.27
- Ask
- 8.57
- Low
- 8.10
- High
- 8.33
- Volumen
- 5.100 K
- Cambio diario
- 1.10%
- Cambio mensual
- 8.53%
- Cambio a 6 meses
- 83.78%
- Cambio anual
- 25.68%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B