Valute / NXE
NXE: Nexgen Energy Ltd
8.79 USD 0.42 (5.02%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NXE ha avuto una variazione del 5.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.35 e ad un massimo di 8.93.
Segui le dinamiche di Nexgen Energy Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
NXE News
Intervallo Giornaliero
8.35 8.93
Intervallo Annuale
3.91 8.97
- Chiusura Precedente
- 8.37
- Apertura
- 8.38
- Bid
- 8.79
- Ask
- 9.09
- Minimo
- 8.35
- Massimo
- 8.93
- Volume
- 8.850 K
- Variazione giornaliera
- 5.02%
- Variazione Mensile
- 15.35%
- Variazione Semestrale
- 95.33%
- Variazione Annuale
- 33.59%
20 settembre, sabato