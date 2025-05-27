货币 / NXE
NXE: Nexgen Energy Ltd
8.20 USD 0.02 (0.24%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NXE汇率已更改0.24%。当日，交易品种以低点8.15和高点8.33进行交易。
关注Nexgen Energy Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NXE新闻
- 加拿大股市上涨；截至收盘加拿大多伦多S&P/TSX 综合指数上涨0.50%
- 加拿大股市收低；截至收盘加拿大多伦多S&P/TSX 综合指数下跌0.42%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.57%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.46%
- Cameco Cuts Production Outlook As Mine Work Slows
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.99%
- Uranium stocks rise as Kazatomprom cuts 2026 production forecast
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.35%
- NexGen Energy Ltd. (NXE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- NexGen secures new uranium contract with US utility
- LEU vs. NXE: Which Uranium Stock is the Better Pick Now?
- NexGen acquires Rio Tinto’s 10% interest in SW Athabasca Basin claims
- NexGen Energy Stock: Rook I Mine Is Making Headway (NYSE:NXE)
- URNM And URNJ ETF: New Catalysts Will Enrich These ETFs (Upgrade)
- NexGen Energy appoints Sharon Birkett to board as director slate elected
- NexGen Releases 2024 Sustainability Report
- Saskatchewan approves NexGen’s 2025 site program at Rook I property
- Desjardins sets Buy rating on NexGen Energy with C$13.50 target
- Denison Mines Faces Challenges (And Costs) In Becoming A Uranium Supplier (Downgrade)(DNN)
- Uranium Energy Corp: A Strategic Bet On Nuclear's Resurgence? (NYSE:UEC)
- What Canada's Election Results Mean For Nuclear Energy
- Trump’s nuclear energy orders would boost uranium prices, investments, experts say
日范围
8.15 8.33
年范围
3.91 8.97
- 前一天收盘价
- 8.18
- 开盘价
- 8.24
- 卖价
- 8.20
- 买价
- 8.50
- 最低价
- 8.15
- 最高价
- 8.33
- 交易量
- 607
- 日变化
- 0.24%
- 月变化
- 7.61%
- 6个月变化
- 82.22%
- 年变化
- 24.62%
