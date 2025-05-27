통화 / NXE
NXE: Nexgen Energy Ltd
8.79 USD 0.42 (5.02%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NXE 환율이 오늘 5.02%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.35이고 고가는 8.93이었습니다.
Nexgen Energy Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
NXE News
일일 변동 비율
8.35 8.93
년간 변동
3.91 8.97
- 이전 종가
- 8.37
- 시가
- 8.38
- Bid
- 8.79
- Ask
- 9.09
- 저가
- 8.35
- 고가
- 8.93
- 볼륨
- 8.849 K
- 일일 변동
- 5.02%
- 월 변동
- 15.35%
- 6개월 변동
- 95.33%
- 년간 변동율
- 33.59%
