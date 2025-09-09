Moedas / NVS
NVS: Novartis AG
122.48 USD 0.37 (0.30%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NVS para hoje mudou para -0.30%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 122.26 e o mais alto foi 122.99.
Veja a dinâmica do par de moedas Novartis AG. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
NVS Notícias
- Is Novartis (NVS) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- INCY Announces New Late-Stage Data on Skin Disease Drug
- Monte Rosa's Stock Gains on Signing $5.7B Licensing Deal With Novartis
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Ações da Monte Rosa Therapeutics sobem após TD Cowen reiterar recomendação de compra
- Monte Rosa Therapeutics stock rises as TD Cowen reiterates Buy on expanded Novartis deal
- Monte Rosa dispara no pré-mercado após acordo de colaboração com a Novartis
- Monte Rosa surges premarket on Novartis collaboration deal
- Monte Rosa, Novartis Use AI-Powered Engine To Advance Immune Disease Treatments - Monte Rosa Therapeutics (NASDAQ:GLUE)
- BMO Capital rebaixa classificação das ações da Tourmaline Bio após notícia de aquisição pela Novartis
- BMO Capital downgrades Tourmaline Bio stock rating following Novartis acquisition news
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- OLMA Stock Soars 47% in September So Far on Second PFE Deal
- This Applied Materials Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Array Technologies (NASDAQ:ARRY)
- Goldman Sachs rebaixa ação da Novartis para Venda devido a preocupações com crescimento
- Goldman Sachs downgrades Novartis stock to Sell on growth concerns
- Zacks Industry Outlook Highlights Eli Lilly, Johnson & Johnson, Novartis, Pfizer and Bayer
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Travere Therapeutics stock
- 5 Large Drug Stocks to Watch Despite Industry & Macro Headwinds
- NVS to Acquire TRML, Add Phase III Cardiovascular Drug to Pipeline
- Why Novartis' $1.4 Billion Takeover Of Tourmaline Bio Just 'Makes Sense'
- Why Is Tourmaline Bio Stock Skyrocketing Tuesday? - Novartis (NYSE:NVS), Tourmaline Bio (NASDAQ:TRML)
- Wedbush downgrades Tourmaline Bio stock rating following Novartis acquisition
Faixa diária
122.26 122.99
Faixa anual
96.06 130.46
- Fechamento anterior
- 122.85
- Open
- 122.29
- Bid
- 122.48
- Ask
- 122.78
- Low
- 122.26
- High
- 122.99
- Volume
- 2.291 K
- Mudança diária
- -0.30%
- Mudança mensal
- -2.89%
- Mudança de 6 meses
- 8.89%
- Mudança anual
- 6.50%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh