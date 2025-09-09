Valute / NVS
NVS: Novartis AG
122.90 USD 0.60 (0.49%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NVS ha avuto una variazione del 0.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 122.54 e ad un massimo di 123.50.
Segui le dinamiche di Novartis AG. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVS News
Intervallo Giornaliero
122.54 123.50
Intervallo Annuale
96.06 130.46
- Chiusura Precedente
- 122.30
- Apertura
- 123.34
- Bid
- 122.90
- Ask
- 123.20
- Minimo
- 122.54
- Massimo
- 123.50
- Volume
- 2.330 K
- Variazione giornaliera
- 0.49%
- Variazione Mensile
- -2.55%
- Variazione Semestrale
- 9.26%
- Variazione Annuale
- 6.86%
20 settembre, sabato