NVS: Novartis AG

122.90 USD 0.60 (0.49%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NVS ha avuto una variazione del 0.49% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 122.54 e ad un massimo di 123.50.

Segui le dinamiche di Novartis AG. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
122.54 123.50
Intervallo Annuale
96.06 130.46
Chiusura Precedente
122.30
Apertura
123.34
Bid
122.90
Ask
123.20
Minimo
122.54
Massimo
123.50
Volume
2.330 K
Variazione giornaliera
0.49%
Variazione Mensile
-2.55%
Variazione Semestrale
9.26%
Variazione Annuale
6.86%
20 settembre, sabato