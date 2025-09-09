КотировкиРазделы
NVS: Novartis AG

122.85 USD 0.47 (0.38%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NVS за сегодня изменился на -0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 122.68, а максимальная — 123.36.

Следите за динамикой Novartis AG. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
122.68 123.36
Годовой диапазон
96.06 130.46
Предыдущее закрытие
123.32
Open
122.97
Bid
122.85
Ask
123.15
Low
122.68
High
123.36
Объем
2.063 K
Дневное изменение
-0.38%
Месячное изменение
-2.59%
6-месячное изменение
9.22%
Годовое изменение
6.82%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.