Валюты / NVS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NVS: Novartis AG
122.85 USD 0.47 (0.38%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NVS за сегодня изменился на -0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 122.68, а максимальная — 123.36.
Следите за динамикой Novartis AG. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NVS
- Monte Rosa's Stock Gains on Signing $5.7B Licensing Deal With Novartis
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Monte Rosa Therapeutics stock rises as TD Cowen reiterates Buy on expanded Novartis deal
- Акции Monte Rosa растут на фоне сделки о сотрудничестве с Novartis
- Monte Rosa surges premarket on Novartis collaboration deal
- Monte Rosa, Novartis Use AI-Powered Engine To Advance Immune Disease Treatments - Monte Rosa Therapeutics (NASDAQ:GLUE)
- Акции Monte Rosa взлетели после сделки о сотрудничестве с Novartis на $120 млн
- BMO Capital понижает рейтинг акций Tourmaline Bio после новостей о приобретении Novartis
- BMO Capital downgrades Tourmaline Bio stock rating following Novartis acquisition news
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- OLMA Stock Soars 47% in September So Far on Second PFE Deal
- This Applied Materials Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Array Technologies (NASDAQ:ARRY)
- Goldman Sachs понижает рейтинг акций Novartis до "продавать" из-за опасений роста
- Goldman Sachs downgrades Novartis stock to Sell on growth concerns
- Zacks Industry Outlook Highlights Eli Lilly, Johnson & Johnson, Novartis, Pfizer and Bayer
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Travere Therapeutics stock
- 5 Large Drug Stocks to Watch Despite Industry & Macro Headwinds
- NVS to Acquire TRML, Add Phase III Cardiovascular Drug to Pipeline
- Why Novartis' $1.4 Billion Takeover Of Tourmaline Bio Just 'Makes Sense'
- Why Is Tourmaline Bio Stock Skyrocketing Tuesday? - Novartis (NYSE:NVS), Tourmaline Bio (NASDAQ:TRML)
- Wedbush downgrades Tourmaline Bio stock rating following Novartis acquisition
- Why JPMorgan is warning the Fed rate cut everyone expects could sink stocks
- Novartis to buy U.S. biotech in latest deal targeting firms in $1 billion to $3 billion range
Дневной диапазон
122.68 123.36
Годовой диапазон
96.06 130.46
- Предыдущее закрытие
- 123.32
- Open
- 122.97
- Bid
- 122.85
- Ask
- 123.15
- Low
- 122.68
- High
- 123.36
- Объем
- 2.063 K
- Дневное изменение
- -0.38%
- Месячное изменение
- -2.59%
- 6-месячное изменение
- 9.22%
- Годовое изменение
- 6.82%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.