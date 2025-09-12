Divisas / NVS
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
NVS: Novartis AG
122.48 USD 0.37 (0.30%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NVS de hoy ha cambiado un -0.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 122.26, mientras que el máximo ha alcanzado 122.99.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Novartis AG. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVS News
- Is Novartis (NVS) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- INCY Announces New Late-Stage Data on Skin Disease Drug
- Monte Rosa's Stock Gains on Signing $5.7B Licensing Deal With Novartis
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Monte Rosa Therapeutics stock rises as TD Cowen reiterates Buy on expanded Novartis deal
- Monte Rosa se dispara antes de la apertura por acuerdo con Novartis
- Monte Rosa sube en el premercado tras acuerdo de colaboración con Novartis
- Monte Rosa surges premarket on Novartis collaboration deal
- Monte Rosa, Novartis Use AI-Powered Engine To Advance Immune Disease Treatments - Monte Rosa Therapeutics (NASDAQ:GLUE)
- Las acciones de Monte Rosa se disparan tras acuerdo de colaboración de 120 millones de dólares con Novartis
- Acciones de Monte Rosa se disparan tras acuerdo de colaboración con Novartis
- Novartis y Monte Rosa amplían colaboración con acuerdo de 120 millones de dólares
- BMO Capital rebaja la calificación de Tourmaline Bio tras la noticia de adquisición por Novartis
- BMO Capital rebaja calificación de Tourmaline Bio tras anuncio de compra por Novartis
- BMO Capital downgrades Tourmaline Bio stock rating following Novartis acquisition news
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- Las acciones de Tourmaline Bio alcanzan un máximo de 52 semanas a 47,69 dólares
- Acciones de Tourmaline Bio alcanzan un máximo de 52 semanas a 47.69 USD
- OLMA Stock Soars 47% in September So Far on Second PFE Deal
- This Applied Materials Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Array Technologies (NASDAQ:ARRY)
- Goldman Sachs degrada acciones de Novartis a Vender por preocupaciones de crecimiento
- Goldman Sachs rebaja la acción de Novartis a Vender por preocupaciones de crecimiento
- Goldman Sachs downgrades Novartis stock to Sell on growth concerns
Rango diario
122.26 122.99
Rango anual
96.06 130.46
- Cierres anteriores
- 122.85
- Open
- 122.29
- Bid
- 122.48
- Ask
- 122.78
- Low
- 122.26
- High
- 122.99
- Volumen
- 2.291 K
- Cambio diario
- -0.30%
- Cambio mensual
- -2.89%
- Cambio a 6 meses
- 8.89%
- Cambio anual
- 6.50%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B