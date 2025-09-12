CotizacionesSecciones
NVS: Novartis AG

122.48 USD 0.37 (0.30%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de NVS de hoy ha cambiado un -0.30%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 122.26, mientras que el máximo ha alcanzado 122.99.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Novartis AG. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
122.26 122.99
Rango anual
96.06 130.46
Cierres anteriores
122.85
Open
122.29
Bid
122.48
Ask
122.78
Low
122.26
High
122.99
Volumen
2.291 K
Cambio diario
-0.30%
Cambio mensual
-2.89%
Cambio a 6 meses
8.89%
Cambio anual
6.50%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B