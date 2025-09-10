Währungen / NVS
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NVS: Novartis AG
122.30 USD 0.18 (0.15%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NVS hat sich für heute um -0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 121.67 bis zu einem Hoch von 122.76 gehandelt.
Verfolgen Sie die Novartis AG-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVS News
- RHHBY to Acquire 89bio for $3.5B, Add Late-Stage MASH Drug to Pipeline
- Why Novartis (NVS) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Is Novartis (NVS) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- INCY Announces New Late-Stage Data on Skin Disease Drug
- Insider-Verkauf bei Arrowhead: Medizinischer Vorstand veräußert Aktien im Wert von 450.000 $
- Monte Rosa's Stock Gains on Signing $5.7B Licensing Deal With Novartis
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Erweiterter Novartis-Deal beflügelt Aktie von Monte Rosa Therapeutics
- Monte Rosa Therapeutics stock rises as TD Cowen reiterates Buy on expanded Novartis deal
- Monte Rosa surges premarket on Novartis collaboration deal
- Monte Rosa, Novartis Use AI-Powered Engine To Advance Immune Disease Treatments - Monte Rosa Therapeutics (NASDAQ:GLUE)
- Monte Rosa-Aktie steigt nach milliardenschwerem Deal mit Novartis um 40 %
- Tourmaline Bio: BMO Kapital stuft Aktie nach Novartis-Übernahme herab
- BMO Capital downgrades Tourmaline Bio stock rating following Novartis acquisition news
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- OLMA Stock Soars 47% in September So Far on Second PFE Deal
- This Applied Materials Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Array Technologies (NASDAQ:ARRY)
- Wachstumssorgen: Goldman Sachs stuft Novartis auf "Verkaufen" ab
- Goldman Sachs downgrades Novartis stock to Sell on growth concerns
- Zacks Industry Outlook Highlights Eli Lilly, Johnson & Johnson, Novartis, Pfizer and Bayer
- Travere Therapeutics: H.C. Wainwright bekräftigt "Buy"-Rating und Kursziel von 47 US-Dollar
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Travere Therapeutics stock
- 5 Large Drug Stocks to Watch Despite Industry & Macro Headwinds
Tagesspanne
121.67 122.76
Jahresspanne
96.06 130.46
- Vorheriger Schlusskurs
- 122.48
- Eröffnung
- 121.97
- Bid
- 122.30
- Ask
- 122.60
- Tief
- 121.67
- Hoch
- 122.76
- Volumen
- 2.870 K
- Tagesänderung
- -0.15%
- Monatsänderung
- -3.03%
- 6-Monatsänderung
- 8.73%
- Jahresänderung
- 6.34%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K