NVS: Novartis AG

122.30 USD 0.18 (0.15%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NVS hat sich für heute um -0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 121.67 bis zu einem Hoch von 122.76 gehandelt.

Verfolgen Sie die Novartis AG-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
121.67 122.76
Jahresspanne
96.06 130.46
Vorheriger Schlusskurs
122.48
Eröffnung
121.97
Bid
122.30
Ask
122.60
Tief
121.67
Hoch
122.76
Volumen
2.870 K
Tagesänderung
-0.15%
Monatsänderung
-3.03%
6-Monatsänderung
8.73%
Jahresänderung
6.34%
