통화 / NVS
NVS: Novartis AG
122.96 USD 0.66 (0.54%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NVS 환율이 오늘 0.54%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 122.80이고 고가는 123.50이었습니다.
Novartis AG 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVS News
- INCY Obtains FDA Approval for Label Expansion of Ruxolitinib Cream
- RHHBY to Acquire 89bio for $3.5B, Add Late-Stage MASH Drug to Pipeline
- Why Novartis (NVS) is a Top Value Stock for the Long-Term
- 배릭 광업, 주가 52주 최고치인 29.8 USD 기록
- Is Novartis (NVS) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- INCY Announces New Late-Stage Data on Skin Disease Drug
- Monte Rosa's Stock Gains on Signing $5.7B Licensing Deal With Novartis
- 노바티스(NVS.N), 몬테 로사와 57억 달러 규모 라이선스 계약…면역 매개 질환 공략
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Monte Rosa Therapeutics stock rises as TD Cowen reiterates Buy on expanded Novartis deal
- 노바티스와의 협업 계약으로 몬테 로사 주가 급등
- Monte Rosa surges premarket on Novartis collaboration deal
- Monte Rosa, Novartis Use AI-Powered Engine To Advance Immune Disease Treatments - Monte Rosa Therapeutics (NASDAQ:GLUE)
- 몬테 로사, 노바티스와 1억 2천만 달러 규모 협력 계약 체결 후 주가 급등
- 투르말린 바이오, 노바티스 인수 소식에 BMO 캐피털 투자 등급 강등
- BMO Capital downgrades Tourmaline Bio stock rating following Novartis acquisition news
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- 투르말린 바이오, 52주 신고가 경신…47.69 USD
- OLMA Stock Soars 47% in September So Far on Second PFE Deal
- This Applied Materials Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Array Technologies (NASDAQ:ARRY)
- 노바티스, 성장 둔화 우려로 골드만삭스 "매도" 등급으로 하향
- Goldman Sachs downgrades Novartis stock to Sell on growth concerns
- Zacks Industry Outlook Highlights Eli Lilly, Johnson & Johnson, Novartis, Pfizer and Bayer
일일 변동 비율
122.80 123.50
년간 변동
96.06 130.46
- 이전 종가
- 122.30
- 시가
- 123.34
- Bid
- 122.96
- Ask
- 123.26
- 저가
- 122.80
- 고가
- 123.50
- 볼륨
- 1.648 K
- 일일 변동
- 0.54%
- 월 변동
- -2.51%
- 6개월 변동
- 9.32%
- 년간 변동율
- 6.91%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K