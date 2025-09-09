货币 / NVS
NVS: Novartis AG
122.85 USD 0.47 (0.38%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NVS汇率已更改-0.38%。当日，交易品种以低点122.68和高点123.36进行交易。
关注Novartis AG动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NVS新闻
- Monte Rosa's Stock Gains on Signing $5.7B Licensing Deal With Novartis
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Monte Rosa Therapeutics stock rises as TD Cowen reiterates Buy on expanded Novartis deal
- Monte Rosa股价因与诺华达成合作协议而在盘前大涨
- Monte Rosa surges premarket on Novartis collaboration deal
- Monte Rosa, Novartis Use AI-Powered Engine To Advance Immune Disease Treatments - Monte Rosa Therapeutics (NASDAQ:GLUE)
- Monte Rosa股价在与诺华达成1.2亿美元合作协议后飙升
- 诺华与Monte Rosa扩大合作，达成1.2亿美元协议
- BMO Capital在诺华收购消息后下调Tourmaline Bio股票评级
- BMO Capital downgrades Tourmaline Bio stock rating following Novartis acquisition news
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- Tourmaline Bio股票触及52周高点47.69美元
- OLMA Stock Soars 47% in September So Far on Second PFE Deal
- This Applied Materials Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Array Technologies (NASDAQ:ARRY)
- 高盛将诺华股票评级下调至"卖出"，担忧增长前景
- Goldman Sachs downgrades Novartis stock to Sell on growth concerns
- Arrowhead制药股价触及52周高点29.35美元
- Zacks Industry Outlook Highlights Eli Lilly, Johnson & Johnson, Novartis, Pfizer and Bayer
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Travere Therapeutics stock
- 5 Large Drug Stocks to Watch Despite Industry & Macro Headwinds
- NVS to Acquire TRML, Add Phase III Cardiovascular Drug to Pipeline
- Why Novartis' $1.4 Billion Takeover Of Tourmaline Bio Just 'Makes Sense'
- Why Is Tourmaline Bio Stock Skyrocketing Tuesday? - Novartis (NYSE:NVS), Tourmaline Bio (NASDAQ:TRML)
日范围
122.68 123.36
年范围
96.06 130.46
- 前一天收盘价
- 123.32
- 开盘价
- 122.97
- 卖价
- 122.85
- 买价
- 123.15
- 最低价
- 122.68
- 最高价
- 123.36
- 交易量
- 2.063 K
- 日变化
- -0.38%
- 月变化
- -2.59%
- 6个月变化
- 9.22%
- 年变化
- 6.82%
