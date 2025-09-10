通貨 / NVS
NVS: Novartis AG
122.30 USD 0.18 (0.15%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NVSの今日の為替レートは、-0.15%変化しました。日中、通貨は1あたり121.67の安値と122.76の高値で取引されました。
Novartis AGダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
121.67 122.76
1年のレンジ
96.06 130.46
- 以前の終値
- 122.48
- 始値
- 121.97
- 買値
- 122.30
- 買値
- 122.60
- 安値
- 121.67
- 高値
- 122.76
- 出来高
- 2.870 K
- 1日の変化
- -0.15%
- 1ヶ月の変化
- -3.03%
- 6ヶ月の変化
- 8.73%
- 1年の変化
- 6.34%
