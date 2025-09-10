Devises / NVS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
NVS: Novartis AG
122.90 USD 0.60 (0.49%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NVS a changé de 0.49% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 122.54 et à un maximum de 123.50.
Suivez la dynamique Novartis AG. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NVS Nouvelles
- INCY Obtains FDA Approval for Label Expansion of Ruxolitinib Cream
- RHHBY to Acquire 89bio for $3.5B, Add Late-Stage MASH Drug to Pipeline
- Why Novartis (NVS) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Is Novartis (NVS) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- INCY Announces New Late-Stage Data on Skin Disease Drug
- Monte Rosa's Stock Gains on Signing $5.7B Licensing Deal With Novartis
- Monte Rosa, Novartis utilise un moteur alimenté par l'IA pour faire progresser les traitements des maladies immunitaires | Benzinga France
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- Morning News Wrap-Up: Monday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Monte Rosa Therapeutics stock rises as TD Cowen reiterates Buy on expanded Novartis deal
- Monte Rosa surges premarket on Novartis collaboration deal
- Monte Rosa, Novartis Use AI-Powered Engine To Advance Immune Disease Treatments - Monte Rosa Therapeutics (NASDAQ:GLUE)
- Novartis et Monte Rosa élargissent leur collaboration avec un accord de 120 millions $
- BMO Capital dégrade l’action Tourmaline Bio suite à l’annonce d’acquisition par Novartis
- BMO Capital downgrades Tourmaline Bio stock rating following Novartis acquisition news
- Stock Market Runs To Highs On Surging Oracle, Fed Rate Cut Hopes: Weekly Review
- Cet analyste des matériaux appliqués n'est plus optimiste; voici les 5 principales dégradations pour vendredi | Benzinga France
- OLMA Stock Soars 47% in September So Far on Second PFE Deal
- This Applied Materials Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), Array Technologies (NASDAQ:ARRY)
- Goldman Sachs dégrade l’action Novartis à "Vendre" en raison de préoccupations sur la croissance
- Goldman Sachs downgrades Novartis stock to Sell on growth concerns
- Zacks Industry Outlook Highlights Eli Lilly, Johnson & Johnson, Novartis, Pfizer and Bayer
- H.C. Wainwright maintient sa recommandation d’achat sur l’action Travere Therapeutics
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Travere Therapeutics stock
Range quotidien
122.54 123.50
Range Annuel
96.06 130.46
- Clôture Précédente
- 122.30
- Ouverture
- 123.34
- Bid
- 122.90
- Ask
- 123.20
- Plus Bas
- 122.54
- Plus Haut
- 123.50
- Volume
- 2.330 K
- Changement quotidien
- 0.49%
- Changement Mensuel
- -2.55%
- Changement à 6 Mois
- 9.26%
- Changement Annuel
- 6.86%
20 septembre, samedi