CotationsSections
Devises / NVS
Retour à Actions

NVS: Novartis AG

122.90 USD 0.60 (0.49%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NVS a changé de 0.49% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 122.54 et à un maximum de 123.50.

Suivez la dynamique Novartis AG. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NVS Nouvelles

Range quotidien
122.54 123.50
Range Annuel
96.06 130.46
Clôture Précédente
122.30
Ouverture
123.34
Bid
122.90
Ask
123.20
Plus Bas
122.54
Plus Haut
123.50
Volume
2.330 K
Changement quotidien
0.49%
Changement Mensuel
-2.55%
Changement à 6 Mois
9.26%
Changement Annuel
6.86%
20 septembre, samedi