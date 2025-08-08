Moedas / NTRA
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
NTRA: Natera Inc
177.96 USD 2.53 (1.44%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NTRA para hoje mudou para 1.44%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 175.96 e o mais alto foi 177.98.
Veja a dinâmica do par de moedas Natera Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NTRA Notícias
- Natera, Inc. (NTRA) Presents At Baird Global Healthcare Conference 2025 Transcript
- Natera at Morgan Stanley Conference: Strategic Growth in Healthcare
- Tracking Stanley Druckenmiller's Duquesne Family Office Portfolio – Q2 2025 Update
- Natera: A Buy As Positive Growth And Cashflow Outweigh Unprofitability
- Neogenomics stock price target raised to $11 from $6.50 at Stephens
- Why Is NeoGenomics Stock Soaring Friday - Natera (NASDAQ:NTRA)
- Neogenomics stock price target raised to $14 from $8 at Needham after patent win
- NeoGenomics stock soars after court invalidates Natera’s patent claims
- The Genomic Data Deluge: From Sequencing To Actionable Insights
- Natera Shares Rise on the Launch of AI Platform for Precision Oncology
- Natera stock rises on positive bladder cancer trial results, UBS reiterates Buy
- Natera’s bladder cancer test shows survival benefits in phase III trial
- The Play On CareDx (NASDAQ:CDNA)
- Cathie Wood Buys Archer Aviation (ACHR) and Pony AI Stocks, Sells Kratos Defense - TipRanks.com
- Natera director Sheena Jonathan sells $958k in NTRA stock
- Cathie Wood’s ARK buys Archer Aviation, sells Kratos Defense stock
- Natera at Canaccord Conference: Growth and Innovation in Focus
- Apple and Netflix Lead Mega-Cap Movers on Friday’s Trading Session
- Tesla, Palantir, Alphabet Surge as AI Buzz Lifts Tech Giants
- Natera Stock (NTRA) Soars 14% on Strong Financial Results - TipRanks.com
- SoundHound AI, Ouster, Globalstar, Doximity, JFrog And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Blue Gold (NASDAQ:BGL), Astrana Health (NASDAQ:ASTH)
- Tesla and Palantir Lead Mega-Cap Stock Movers on Friday
- Natera stock price target raised to $255 from $251 at RBC Capital
- Bernstein SocGen raises Natera stock price target to $205 on strong revenue
Faixa diária
175.96 177.98
Faixa anual
117.27 183.01
- Fechamento anterior
- 175.43
- Open
- 177.10
- Bid
- 177.96
- Ask
- 178.26
- Low
- 175.96
- High
- 177.98
- Volume
- 85
- Mudança diária
- 1.44%
- Mudança mensal
- 7.17%
- Mudança de 6 meses
- 26.21%
- Mudança anual
- 40.48%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh